Предполагается, что новый сервис будет способствовать развитию всей отрасли.

С понедельника, 10 марта, в Министерстве аграрной политики и продовольствия запускают электронную систему "єКоноплі". Об этом сообщается на официальном сайте Минагрополитики.

"Основная цель системы - совершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений", - сообщают в ведомстве.

Предполагается, что сервис будет способствовать развитию всей отрасли. Это касается, в частности, предоставления актуальной и прозрачной информации, а также оптимизации времени и ресурсов благодаря уменьшению административной нагрузки.

Видео дня

Ранее чтобы получить лицензию на производство промышленной конопли нужно было до трех месяцев.

Теперь же для выращивания конопли для промышленных целей надо только зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей. Потребности получать лицензии и квоты нет.

В состав системы "єКоноплі" входят:

- модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли;

- модуль регистрации и управления земельными участками;

- модуль посева и урожая;

- модуль лабораторных исследований;

- модуль выписок и отчетности;

- интерактивная карта.

Также на сайте Министерства аграрной политики можно найти пошаговое заполнение Реестра.

В ведомстве добавляют, что промышленная конопля имеет очень широкое применение. Речь, в частности, о легкой и пищевой промышленности, а также о целлюлозно-бумажной.

Аграрный сектор: главное

Ранее УНИАН писал, что украинские аграрии оказались среди тех, кто больше всего пострадал от российско-украинской войны.

Как выяснили эксперты, в результате боевых действий фонд посевных площадей сократился примерно на четверть. Было потеряно много инфраструктуры и производственных мощностей, а также некоторые активы для хранения зерна.

Осенью сообщалось, что РФ украла украинского зерна на 30 млрд грн, однако эта цифра не является окончательной. Также по словам специалистов, Москва шантажирует мир возможностью создания голода в других странах.

Вас также могут заинтересовать новости: