От войны в Украине больше всего пострадали металлурги и аграрии, - исследование

Украина потеряла сотни предприятий и тысячи гектаров земель за время войны с Россией. Производство стали сократилось втрое, фонд посевных площадей - на четверть. По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ), прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов - это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам, пишет РБК Украина.

Больше всего среди всех отраслей пострадала металлургия, говорится в отчете КШЭ: по данным Всемирной ассоциации производителей стали Wordsteel Association, в течение довоенных 2019-2021 годов Украина ежегодно производила 20-21 млн тонн стали и занимала 12-14 места в мировом рейтинге. В результате войны производство стали сократилось в 3,5 раза, а мы скатились на 20 место в рейтинге.

"Подверглись существенным разрушениям и оказались под временной оккупацией три крупных металлургических предприятия - "Азовсталь", "ММК им. Ильича" и Авдеевский коксохимический завод. Все три предприятия входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова. Под угрозой захвата на сегодня находится г. Покровск в Донецкой области, где расположено единственное в Украине предприятие "Шахтоуправление "Покровское" по добыче коксующегося угля, необходимого для работы металлургии. 14 января группа "Метинвест" сообщила, что приостанавливает добычу коксующегося угля из-за ухудшения безопасности для работников", - указывает издание.

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До начала полномасштабной войны заводы "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" производили около 9-9,5 млн тонн стали в год и ежегодно экспортировали эту продукцию на сумму около 5 млрд долларов. С учетом того, что довоенный экспорт всех украинских товаров составлял около 60 млрд долларов в год, то потеря 5 млрд долларов - это довольно большая доля, резюмирует издание.

Также очень серьезные потери понесла аграрная отрасль: из-за войны Украина стала самой заминированной страной мира. Эта проблема напрямую касается работы аграрно-промышленного комплекса, основным производственным ресурсом которого являются плодородные почвы.

"Аграрии потеряли инфраструктуру, производственные мощности, активы для хранения зерна и т.д., и около 25% посевных площадей", - указывает издание.

Как известно, несмотря на потери мощных активов на оккупированных территориях, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.