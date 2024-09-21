В Офисе генпрокурора отметили, что из-за обстрелов РФ под риском существования находится ряд стран Африки и Азии.

Убытки в результате присвоения украинского зерна составляют более 30 миллиардов гривен, однако такая цифра является не окончательной. Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

По его словам, Россия фактически шантажирует мировое сообщество возможностью создания голода в других странах. Из-за обстрелов зерновой и портовой инфраструктуры под риском существования находится ряд стран Африки и Азии, которые получали украинское зерно. Белоусов добавил, что Украина считалась и до сих пор является одним из главных поставщиков Всемирной продовольственной программы.

"Мы выделили два периода атак России на агропромышленную инфраструктуру, имеющих привязку к "зерновой сделке". До его подписания обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того, как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру", - подчеркнул чиновник.

Белоусов добавил, что с тех пор страна-агрессор начала использовать большой диапазон различных средств поражения, среди которых "Шахеды", "Искандеры", ракеты тактической авиации, морского и наземного базирования.

"Это говорит лишь о том, что это хорошо скоординированная политика России. В таких атаках задействованы совершенно разные рода войск. И решение синхронно осуществлять атаки принимаются высшим военно-политическим руководством Российской Федерации", - отметил представитель Офиса генпрокурора.

По словам Белоусова, РФ пытается лишить украинцев средств к существованию, ведь оккупанты воруют зерно, а если это не удается, то уничтожают.

"Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе - один из элементов геноцида, который связан с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно", - добавил чиновник.

Похищение РФ украинского зерна - что известно

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало, как Россия наживается на ворованном украинском зерне. По информации журналистов, Москва торгует краденым украинским зерном через российскую компанию, связанную с Революционной гвардией Ирана, и крымского бизнесмена, который торгует с Сирией и Израилем, а еще одна компания продает через ОАЭ.

В то же время представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что украинское зерно и другие товары россияне вывозят в свои порты, оттуда продают как собственную продукцию. По его словам, в незаконном бизнесе участвуют и международные перевозчики.

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