Венгрия считает, что Еврокомиссии следует продлить ограничения на поставки украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран ЕС до конца 2023 года.

Венгрия готова пойти на смягчение режима торговли аграрной продукцией с Украиной, однако исключительно в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Люксембурге после заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС, отметив, что ЕС необходимо подготовиться к присутствию украинской сельхозпродукции на европейском рынке и найти "комплексные, долгосрочные решения", сообщает Promenad24.hu.

Министр отметил, что украинская сельхозпродукция должна поставляться на рынки стран третьего мира, где она традиционно присутствовала еще до войны РФ против Украины, однако сейчас же Еврокомиссии следует продлить ограничения на поставки украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран ЕС до конца 2023 года.

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В то же время Надь отметил, что список запрещенных к ввозу агрокультур можно сократить до двух позиций - подсолнечника и кукурузы.

"Запрет на импорт имеет смысл с экономической точки зрения только в том случае, если он продлится как минимум до уборки урожая и хранения нового урожая. В случае с пшеницей и рапсом это можно сделать до 15 сентября, но не в случае с кукурузой и подсолнечником. Поэтому логичным шагом будет продление запрета ЕС на импорт до 31 декабря, по крайней мере, для этих двух продуктов", - заявил Надь.

Министр также сообщил, что инициировал проведение переговоров с французскими и немецкими коллегами-министрами, чтобы обсудить сбои на рынке, вызванные украинским зерном, которые создают проблемы в повседневной жизни. "Цель этих переговоров - поиск общеевропейских решений", - заявил он.

Война в Украине и позиция Венгрии

На фоне отмены таможенных пошлин в мае 2022 года в ЕС, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с переизбытком украинской сельхозпродукции.

На фоне массовых протестов местных фермеров Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ограничили импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В июне 2023 года Еврокомиссия продлила запрет на импорт продовольствия из Украины. Запрет продлен до 15 сентября этого года.

27 июня 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не захотел называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Орбан также заявил, что Украина больше не является суверенным государством.

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