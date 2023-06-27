О военных преступлениях можно говорить после войны, утверждает премьер Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не захотел называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Глава венгерского правительства утверждал, что о военных преступлениях стоит говорить после войны, пишет Bild. Орбана спросили, считает ли он лидера россиян военным преступником, и получили такой ответ: "Нет. Не для меня".

Свою позицию премьер объяснил тем, что война еще продолжается. "О военных преступлениях можно говорить после войны. Если вы хотите перемирия, а потом переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Просить их подойти к столу и говорить: "Подойдите к столу, и я вас арестую" - не лучшая идея", - заявил чиновник.

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Орбан утверждал, что для мира нужны переговоры, а для переговоров необходимы переговорщики. "Кому еще вести переговоры, как не лидерам вовлеченных стран", - подчеркнул премьер Венгрии.

Война в Украине и позиция Орбана - что нужно знать

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в причастности к депортации детей из Украины. Диктатору и чиновнице грозит арест в 123-х государствах.

Виктор Орбан еще до начала полномасштабной войны России против Украины занимал антиукраинскую позицию и мешал сотрудничеству Киева с НАТО. Потом венгерский премьер говорил, что украинское государство не может победить россиян "на поле боя", и утверждал, что Венгрия не разделяет подход Альянса насчет помощи Киеву.

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