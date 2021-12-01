Огурцы сейчас продают по 50-60 гривень за килограмм.

На юге Украины на рынках существенно выросли цены на огурцы - всего за день стоимость выросла на 22% из-за уменьшения предложений от фермеров, которое спровоцировано сокращением светового дня и понижением температуры.

Об этом пишет AgroTimes.

По данным мониторинга, на крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Великие Копани Херсонской области стоимость килограмма огурцов выросла с 35-55 грн до 50-60 грн. В Одессе огурцы продают по 55-58 грн/кг.

Как сообщается, кабачок в Больших Копанях продают по 40 грн/кг вместо вчерашних 35, томаты по 15-20 грн/кг (круглые красные, розовые, желтые) и 20-25 грн/кг (черные).

Цены на другие овощи 1 декабря:

красный конусовидный перец – по 25 грн/кг;

красный кубовидный перец – 30-40 грн/кг;

баклажан – 15-70 грн/кг;

Картофель – 5-7 грн/кг;

капуста – 7-8 грн/кг;

морковь – 5-7 грн/кг;

свекла – 6-10 грн/кг;

лук – 8-9 грн/кг;

тыква – 3 грн/кг;

чеснок – 50-70 грн/кг;

яблоки– 6-8 грн/кг;

груши – 15-30 грн/кг;

виноград – 25-40 грн/кг.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

До середины октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривен за десяток.

Автор: Юрий Годован