Импорт российского огурца оказался выгодным, даже с учетом 10% пошлины.

Украина впервые начала импортировать тепличные огурцы из России.

Об этом сообщает East-fruit.com.

Читайте такжеВ Украине цены на огурцы достигли 5-летнего максимума

Как сообщает издание, импорт российского огурца оказался выгодным, даже с учетом 10% пошлины.

"Предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено — лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки — 38−45 грн/кг ($1,44−1,70 долларов США за кг)", — отметил руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин.

"Российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", — отметил Кузин.

Гладкий огурец в России можно купить даже $0,82−1,09 за кг, а короткий бугорчатый — по $1,23−1,64 за кг.

Импорт огурцов:

С января по август 2021 года Украина импортировала рекордный объём свежего огурца для этого периода года — 12,1 тыс. тонн. Главными поставщиками были Турция и Беларусь.

За этот же период экспорт огурца из Украины составил 4 тыс. тонн. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в 2,3 раза.

Автор: Елена Коваленко