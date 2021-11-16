В целом стоимость продуктов питания в Украине увеличилась на 14,3%.

В ближайшие два месяца в Украине будет наблюдаться рост цен на хлебопродукты и мясо.

Такой прогноз озвучил советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа, сообщает UBR.ua.

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По словам эксперта, рост цен будет продолжаться несмотря на то, что позитивная ценовая динамика замедлится.

Лапа также отметил, что можно ожидать сезонного повышения цен на молочные продукты, которое ориентировочно продлится до февраля.

Эксперт напомнил, что за год, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года, среди продуктов питания в Украине наиболее подорожали сахар (на 88%), подсолнечное масло (72%), а также яйца (61%). Хлеб вырос в стоимости на 17%.

В целом стоимость продуктов питания в Украине, согласно данным Госстата, увеличилась на 14,3% (сентябрь 2021 года к сентябрю 2020-го).

В то же время, эксперт отметил, что цены на сахар и растительное масло исчерпали потенциал роста.

"Можно говорить о том, что потенциал роста цен на сахар и растительное масло на данном этапе уже исчерпан в связи с поступлением на рынок продукции, произведенной из урожая 2021 года", – отметил эксперт.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.

Автор: Елена Коваленко