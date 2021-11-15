Эксперт ожидает, что яйца вырастут в цене ближе к новогодним праздникам.

Цены на яйца в Украине в ближайшее время вырастут на 8-14%.

Такой прогноз озвучила аналитик "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин, сообщает Agronews.ua.

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По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.

"Уменьшение предложения приводит к росту цены. Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

Автор: Елена Коваленко