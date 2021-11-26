Эксперт предупредила о подорожании, которое связно с ростом цен на продукты перед праздниками.

С января 2021 года в Украине цены на курятину выросли на 30% и тенденция к подорожанию будет сохраняться в дальнейшем.

Такое заявление в эфире "Прозоро про актуальне" сделала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

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По словам эксперта, подорожание курятины связано с увеличением затрат производителей.

По ее эксперта, за последний год подорожали зерновые. Что в свою очередь спровоцировало рост цен на комбикорма, которые являются основой для выращивания птицы.

"Впервые за продолжительный период мы видим сокращение объемов производства курятины в Украине. За последние десять лет производство постоянно росло. За десять месяцев 2021 года промышленное производство сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%. В таких условиях цена и выросла", – отметила эксперт.

Эксперт предупредила о дальнейшем подорожании, которое связно с ростом цен на продукты перед праздниками. По мнению эксперта, что касается курятины, то цена вырастет на те позиции, которые пользуются наибольшей популярностью, в частности, на куриное филе.

Цены на мясо:

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

21 ноября 2021 года директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко заявил о том, что на фоне высоких цен на сало в Украине существует риск подорожания свинины.

Автор: Елена Коваленко