Крупнейший импортер - Саудовская Аравия.

За 9 месяцев 2021 года Украина увеличила экспорт мясной продукции на 21% в основном за счет роста объемов поставок курятины на зарубежные рынки.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"За девять месяцев 2021 года больше всего продукции этой группы – на 135 млн долл. США (22,8 %) – приобрела Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

Также значительная доля экспорта отечественного мяса приходится на Нидерланды – 16,1%. Меньше закупают Китай (6,3%), Словакия (4,8%), ОАЭ (4,3%), Азербайджан, Казахстан и Беларусь (по 3,7%).

За январь-сентябрь 2021 года стоимость экспорта мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 20% (С 420 млн долл. до 504 млн долл.), а объем экспорта этого вида мяса - на 2,2% (с 324 тыс. т до 331 тыс. т.)

"Учитывая актуальные тенденции, в нынешнем году возможно очередное обновление рекорда экспорта мяса птицы нашей страной", - отмечают в Институте агроэкономики.

Цены на мясо:

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

21 ноября 2021 года директор Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко заявил о том, что на фоне высоких цен на сало в Украине существует риск подорожания свинины.

Автор: Алёна Кириченко