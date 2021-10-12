По мнению эксперта подорожают грибы, петрушка и все тепличные овощи.

Из-за роста цен на энергоносители в Украине взлетят цены даже на те продукты, которые украинцы традиционно считали дешевыми.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, сообщает Telegraf.

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"Разумеется, все это отразится на стоимости товаров. Причем практически на всех, ведь предприятия производят товар используя газ и электроэнергию, а продукцию перевозят используя нефтепродукты из дорожающей нефти. И если в Украине заключили Меморандум для защиты населения от роста тарифов, который правда пока неясно как будет выполняться, то бизнесу абсолютно точно поднимут цены на энергоносители и услуги", — предупреждает эксперт.

По мнению эксперта подорожают грибы, петрушка и все тепличные овощи.

"До урожая-2022 еще почти год, а цены на продукты вырастут уже до Нового года, причем явно стоит ожидать подорожания тех продуктов, которые украинцам казались традиционно недорогими, но которые требуют теплого режима выращивания", - отметил эксперт.

Кушнирук подчеркнул, что природный газ используют при производстве тепличных овощей — огурцов, помидоров, даже зеленой петрушки.

"В результате у тепличного бизнеса будут два пути – закрывать теплицы или вкладывать рост расходов в новую цену", — говорит эксперт.

Цены на газ и реакция ЕС:

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.

6 октября 2021 года цена газа в Европе взлетела почти до 2 тысяч долларов.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

Автор: Елена Коваленко