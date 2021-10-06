Цена голубого топлива повысилась до почти 1600 долл. за тыс. кубов.

Спотовые цены на газ в Европе продолжили рекордный рост и сегодня утром достигли 133 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 1595 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным биржи, еще 1 октября 2020 года газ стоил 14,6 евро за мегаватт-час, или примерно 180 долларов за тыс. куб. м.

В то же время журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас опубликовал в своем Twitter заявление пяти стран Европейского Союза, в котором они просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах за холодную зиму и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Цена на газ: что необходимо знать

1 октября 2021 года российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии. Это следствие подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины.

В свою очередь это также провоцирует рост цен на газ в Европе. Сокращение транзита через Украину - это нестабильность на газовом рынке, а она всегда качает цены.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

При этом, для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 гривни за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 гривни за кубометр на первый год.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

5 октября 2021 года цена на газ в Европе дважды за день установила рекорд.

Автор: Анна Бредихина