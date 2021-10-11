Ранее эксперты прогнозировали, что до конца этого года популярный среди украинцев продукт - хлеб - может подорожать от 5 до 25%.

На фоне стремительного подорожания газа в Украине могут взлететь цены на хлеб.

Такой прогноз озвучили во Всеукраинской ассоциации пекарей. Как говорится в материале УНИАН, несмотря на взлет цен на газ в Европе, до конца отопительного сезона украинцы будут платить за газ по фиксированному тарифу, который в зависимости от поставщика колеблется по регионам от 7,9 до 13,5 гривен за кубометр.

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Однако, для частных компаний и промышленности таких "бонусов", увы, нет. Высокие тарифы на газ могут привести к подорожанию товаров и основных продуктов питания, о чем уже предупредили производители.

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. С учетом прочих факторов, это обернется подорожанием хлеба на 10-25 процентов", - отметили во Всеукраинской ассоциации пекарей.

Цены на газ и реакция ЕС:

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.

6 октября 2021 года цена газа в Европе взлетела почти до 2 тысяч долларов.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года популярный среди украинцев продукт - хлеб - может подорожать от 5 до 25%.

Автор: Анна Нагорная