Кроме продуктов, в годовом выражении сильно подорожали коммунальные тарифы на воду, электроэнергию и газ, цены на жилье и топливо.

В Украине снова взлетели цены на тарифы и продукты. Эксперты Госстата рассказали, что подорожало больше всего. В частности, цены на сахар и масло в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года – выросли на 83,5% и 79,0% соответственно.

Об этом на своем официальном сайте сообщила Государственная служба статистики.

Какие продукты подорожали в Украине и на сколько:

За год сахар вырос в своей цене на 83,5%;

Масло подорожало на 79%;

Цена на яйца выросла на 33%;

Хлеб за год стал дороже на 16%;

Мясо подорожало на 11,1%;

Макароны стали стоить на 9,3% больше.

В то же время стало известно и о позитивных тенденциях в украинской экономике. Овощи подешевели на 2,7%, а фрукты - на 12,2%.

Читайте такжеВ Украине начал дешеветь долларКроме продуктов, в годовом выражении сильно подорожали такие позиции: коммунальные тарифы на воду, электроэнергию и газ, цены на жилье и топливо. Все это подорожало в основном из-за роста цены на природный газ (на 164,5%) и на электроэнергию - на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 11,9% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,8%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте вырос на 9,4%. Также на 12% подорожал автодорожный транспорт.

Как сообщал УНИАН, в Украине ускорилась потребительская инфляция. В июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года - она составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

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Автор: Богдан Слуцкий