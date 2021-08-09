За январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%.

Отмечается, что за январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Автор: Богдан Слуцкий