За январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5% / Иллюстрация REUTERS
Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
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Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2021 года составила 0,1%.
Отмечается, что за январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5%.
Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.
- За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.
- Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.
- Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.
- Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.
- 22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.