В частности это молодой лук, морковь, свекла, поскольку овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях.

В Украине из-за оккупации россиянами южных территорий возникли проблемы с поставкой ранних овощей.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в интервью "Украинскому радио". При этом он отметил, что не ожидает дефицита базовых продуктов.

"Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях", - сказал он.

В то же время в годовом потреблении он не видит никаких угроз дефицита базовых продуктов питания.

"Что касается возможного дефицита тех или иных продуктов, то 182 тыс. гектаров посаженной сахарной свеклы - это более чем достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок, и даже можно будет экспортировать. По подсолнечному маслу также нет предосторожностей, у нас существует запас подсолнечника - это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 1,1 млн га картофеля - это более чем достаточно для внутреннего потребления", - рассказал замминистра.

По его словам, несмотря на все сложности и военное время фактически весенняя посевная кампания завершается. Уже посеяно около 90% от того, что планировалось посеять в этом году.

В частности, посеяно 200 тыс. га яровой пшеницы, почти миллион ярового ячменя, 157 тыс. га овса, 50 тыс. га гречихи, проса, 4 млн га подсолнечника.

Как сообщал УНИАН, 23 мая эксперты заявили, что несмотря на полномасштабную войну с РФ Украина все же сможет в этом году обеспечить свои потребности в овсе, гречке и просе, поскольку посевная этих культур активно продолжается.

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