В результате попадания на территорию предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра.

В Одесской области начато уголовное производство по факту вчерашнего ракетного обстрела промышленного предприятия с удобрениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Отмечается, что 20 мая с применением стратегической авиации враг нанес очередной ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесской области.

"Ударили по промышленному предприятию с удобрениями. В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты. Произошел взрыв, возник пожар", - сказано в сообщении.

Подразделения ГСЧС быстро ликвидировали пожар. Пострадавших и угрозы природной среде и здоровью гражданского населения нет.

Следователи УСБУ в Одесской области внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 438 ч. 1 УК Украины.

Ситуация в Одесской области:

20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области – по объекту инфраструктуры. В результате возник пожар.

Также 20 мая глава Николаевской областной военной администрации заявил о ракетном ударе России по объекту в Одесской области.

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