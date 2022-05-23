По подсчетам экспертов, объемов круп в Украине достаточно для обеспечения внутреннего рынка.

Несмотря на полномасштабную войну с РФ Украина все же сможет в этом году обеспечить свои потребности в овсе, гречке и просе, поскольку посевная этих культур активно продолжается.

Вместе с тем, по данными аналитиков украинского аграрного клуба (УКАБ), за рубежом традиционно придется покупать только рис.

По словам экспертов, крупы особенно важны для продовольственной безопасности страны, ведь потребление овса в Украине достигает 4,2 кг в год на человека, а гречки – 2,8 кг.

"В потребительской корзине украинцев значительное место занимают крупы. Более 30% получаемых калорий формируется именно благодаря продуктам переработки зерна. Понятно, что во время войны производство круп является первоочередным в формировании продовольственной безопасности", – отметили в УКАБ.

На конец 2021/2022 маркетингового года (заканчивается в конце июня) Украина потенциально может выйти на остатки запасов: гречки – 11 тыс. т, пшена – 48 тыс. т, овса – 176 тыс. т. По подсчетам экспертов, этих объемов достаточно для обеспечения внутреннего рынка: сырья достаточно, а перерабатывающие мощности для изготовления круп в таких объемах есть.

В частности, выращенный в Украине овес практически полностью используется на внутреннем рынке, лишь незначительная его доля экспортируется. Также практически весь необходимый объем гречки Украина обеспечивает самостоятельно, постепенно уменьшая импортные поставки.

Но производители круп высказывают опасения относительно будущего урожая - посеют ли и вырастят сельхозпроизводители достаточное количество нужных для переработки культур. Ведь при нынешней ситуации спрогнозировать окончательное количество посевов крупяных сложно. Так же как и невозможно оперативно отследить динамику производства по видам круп в разрезе регионов.

"Наиболее проблемным сегодня выглядит сегмент гречки, где есть потребность в импорте сырья или готовой продукции для обеспечения удельных показателей производства на уровне предыдущих сезонов. В остальных же сегментов производство вполне может быть переориентированным, но встает вопрос обеспеченности сырьем", - считает аналитик АПК-Информ Виктория Рожко.

Единственная крупяная культура, которую Украина достаточно много импортирует, - это рис. Это связано с природными условиями его выращивания. В Украине рис выращивают только в Одесской и Херсонской областях. Так, в 2021 г. было выращено 49,5 тыс. тонн, а импортировано – 83 тыс. тонн этого продукта.

"В текущих сложных обстоятельствах Украина сможет обеспечить свои потребности в овсе, гречке и просе, поскольку посевная этих культур активно продолжается. Кроме того, эти виды крупяных культур запрещены к экспорту для обеспечения внутренних потребностей украинцев. Исключение по самостоятельному обеспечению составляет лишь рис, который мы традиционно импортируем", - резюмировала старший аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что Украина для внутреннего потребление хватит 40% урожая зерновых.

Напомним, 20 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские аграрии несмотря на войну с Российской Федерацией провели достаточно успешную посевную кампанию и засеяли яровыми культурами 10 млн га.

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