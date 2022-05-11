Аграрные предприятия, фермерские хозяйства понимают потенциальную нехватку некоторых овощей из-за временной оккупации части юга Украины.

По прогнозам экспертов, дефицита лука в текущем сезоне в Украине не будет.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Отмечается, что есть ряд определенных факторов, которые повлияют на стабилизацию ситуации с обеспеченностью Украины луком.

"На территориях, свободных от боевых действий, люди на своих приусадебных участках точно совершат посадку необходимых для обеспечения своих потребностей овощей, включая лук. Излишки выращенной продукции могут быть частично реализованы", - подчеркнули эксперты.

Вместе с тем, по их словам, аграрные предприятия, фермерские хозяйства следят за рыночной конъюнктурой и понимают потенциальную нехватку некоторых овощей из-за временной оккупации части юга Украины. Поэтому, для обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения сбыта своей продукции, эти предприятия вносят изменения в свои посевы, в частности, засаживают лук.

"В случае нехватки лука, его можно импортировать из соседних стран. Однако это уже крайний случай, поскольку высока вероятность, что Украина самостоятельно покроет внутренние потребности рынка", - добавили аналитики.

По подсчетам УКАБ, до начала войны средняя цена на лук составила 14,29 грн за 1 кг, а в марте и апреле цена уже составила 20,50 грн за кг, то есть был рост цены на 44%. По состоянию на начало мая 1 кг лука уже стоит около 16,70 грн за кг.

"Стабилизировать цену в мае 2022 года удалось за счет частичного налаживания логистических путей, уменьшения панических настроений украинцев, что приводило к увеличению спроса, и осуществления импортных поставок. В апреле 2022 года в Украину было импортировано 7,5 тыс. т лука. Для сравнения - в апреле 2021 года импорт лука в Украину составил 0,8 тыс. т", - пояснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Как сообщал УНИАН, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, оккупация территорий с большим количеством теплиц не приведет к дефициту тепличных овощей.

Также УНИАН рассказывал, как в апреле в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов в частности, цены на подсолнечное масло и сахар подскочили на 15% и 16% соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: