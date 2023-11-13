Пшеницей было засеяно около 3,8 млн га.

Во время осенней посевной кампании украинские аграрии вдвое уменьшили количество посевных площадей под озимые по сравнению с довоенными показателями.

Как сообщил во время брифинга заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук, причинами этого стали: оккупация части украинских территорий, опасность в прифронтовых зонах, заминирование, а также засуха в начале посевной кампании и нехватка средств у аграриев.

В результате, по словам эксперта, пшеницей было засеяно около 3,8 миллиона гектаров.

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"За текущий год украинские товаропроизводители потеряли около 100 млрд гривень за счет недополучения финансирования из-за возможностей реализации своей продукции. Логистика создала большую проблему с ценовой позицией. Поэтому выращивание фактически всей группы зерновых и даже подсолнечника для многих предприятий стало убыточным. Поэтому в таких условиях говорить о возможности расширить посевные площади не приходится", - подчеркнул Марчук.

Однако, по его словам, это никак не повлияет на продовольственную безопасность страны. Поскольку того, что мы имеем по озимым культурам и что будем иметь по яровым, хватит для обеспечения внутренних потребностей.

Но, как отмечает представитель ВАС, сокращение посевных площадей будет влиять на экспортный потенциал страны, поэтому Украина может потерять валютную выручку, а аграрии - оборотные средства.

Экспорт зерна из Украины во время войны

Как сообщал УНИАН, после выхода России из "зернового соглашения" в августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы.

Постепенно движение судов по временному морскому пути начало нарастать. По состоянию на 23 октября в Минагро констатировали, что Украина этим путем экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

Сейчас под угрозой срыва экспорт украинской аграрной продукции наземными путями через блокирование польскими перевозчиками пунктов пропуска между Украиной и Польшей.

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