За время работы временного морского коридора Украина экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

В сентябре экспорт украинской агропродукции составил 3,6 млн тонн, однако для сохранения сельского хозяйства, как ключевой отрасли экономики, нужно экспортировать около 6 млн тонн в месяц.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, выступая во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в Люксембурге, сообщается на официальном сайте Минагро.

"Обеспечить такой объем транспортировки можно лишь восстановив полноценную работу глубоководных портов Большой Одессы. Мы видим тенденцию к увеличению количества кораблей которые выходят из наших портов. Надеемся она сохранится", - подчеркнул он.

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В частности, по словам министра, за время работы временного морского коридора, который был открыт в августе, Украина экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

Но, как отметил Сольский, наибольшее количество агропродукции экспортируется через дунайские порты через Румынию. Он сообщил, что в сентябре через дунайские порты экспортировали почти 2,3 млн тонн агропродукции. В августе этот показатель был несколько выше - 2,4 млн тонн. А в целом весь экспорт аграрной продукции в сентябре составил 3,6 млн тонн.

Украинский агроэкспорт морем в условиях войны

После выхода России из "зернового соглашения", которое действовало при поддержке ООН и Турции, Украина разрабатывала новые пути для экспорта своей агропродукции.

В августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы.

В середине августа из Одесского порта вышло первое судно-контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года, а после него вышли еще четыре судна, вынужденно находившиеся в украинских портах.

В сентябре по временному коридору в акваторию портов Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под погрузку.

21 сентября, стало известно, что в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору".

В начале октября в Минагро сообщили, что за сентябрь Украина экспортировала временным маршрутом через черноморские порты 50 тыс. тонн агропродукции.

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