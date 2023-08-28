В целом посевные площади под озимыми культурами могут увеличиться на 8%.

Несмотря на запугивание экспертов, прогнозы относительно значительных сокращений посевов из-за закрытия "зернового коридора" не сбылись. Ведь почти половина (45%) фермеров не планируют существенно сокращать посевные площади озимых, а более трети (38%) аграриев могут даже их увеличить. Об этом свидетельствуют результаты опроса от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины о планах сельхозпроизводителей по проведению посевной кампании озимых под урожай 2024 года.

Отмечается, что структура озимых культур может претерпеть изменения. В частности, предприятия сократят долю пшеницы и ячменя, но увеличат площади под озимый рапс.

"В целом посевные площади под озимыми культурами могут увеличиться на 0,5 млн га или на 8% по сравнению с прошлым сезоном. Ключевым фактором расширения посевных площадей остается рапс, посевы под ним могут увеличиться почти на 40% до рекордных 1,9 млн га", – прогнозируют в ведомстве.

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В министерстве отметили, что ключевыми вызовами для фермеров во время посевной остаются дефицит финансовых ресурсов и низкая ликвидность аграрного сектора. В то же время основной проблемой большинство производителей называют неопределенность относительно рыночных перспектив.

Также опрос показал, что вопрос применения удобрений остается одним из самых чувствительных для аграриев. В частности, уровень внесения удобрений ожидается на уровне вдвое меньше агрономической потребности (47%).

Вместе с тем средний уровень обеспечения аграриев топливом оценивается в 53%, семенами - 60%.

Какой урожай ожидать

По прогнозам экспертов, в этом сезоне Украина может собрать 61,4 млн тонн зерновых и масличных культур, что более чем на 12 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

По предварительным оценкам, такой урожай позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и получить экспортный потенциал на уровне 43 млн тонн зерновых и масличных культур.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2022-2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023 года) экспортировала 48,99 млн тонн зерна.

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