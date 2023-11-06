Посол Украины в Польше призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.

Экспорт украинской аграрной продукции наземными путями под угрозой срыва из-за блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Об этом отметил в Facebook посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши с Украиной в Гребенном, Дорогуске, Корчевой является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российской агрессии. Под угрозой - "коридоры солидарности" между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши (этими альтернативными наземными маршрутами Украина в условиях войны экспортирует агропродукцию в третьи страны – УНИАН)", – написал он.

Посол призвал польских протестующих прекратить блокаду границы и избрать другие формы отстаивания своих прав, которые бы не препятствовали движению через границу.

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"Ведь в условиях войны такие методы лишь играют на руку нашему общему врагу - российским террористам, и вредят интересам не только Украины, но и Польши и всей Европы", – отметил Зварыч.

Протест польских перевозчиков на границе

В конце октября стало известно, что польские перевозчики хотят с ноября и до конца года начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

Начало акций протеста должно было состояться 3 ноября, но было перенесено на 6 ноября.

Сегодня, 6 ноября, забастовка началась. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что после 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Поэтому усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

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