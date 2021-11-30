В декабре украинцев ожидает подорожание ряда продуктов, в том числе тех, которые традиционно будут на новогоднем столе.
Эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов предупреждает, что стоимость продуктов питания вырастет на 1,5-2,5%, пишет издание "Комментарии".
По его словам, вырастут цены на мясо, овощи и импортные фрукты. Эксперт объясняет, что украинцы, скупая продукты перед новогодними праздниками, создают их временный дефицит.
"Учитывая, что сейчас происходит укрепление доллара по отношению к гривне (сейчас курс находится на уровне 27,1 грн/доллар с тенденцией к дальнейшему росту до 27,5-28 грн/доллар к концу года), в декабре вырастут цены на импортную продукцию, в частности на фрукты", - добавляет Пантюхов.
Другой причиной повышения цен эксперт назвал рост стоимости электроэнергии и природного газа. Бизнес, говорит он, в отличие от бытовых потребителей будет вынужден платить больше.
Рост цен на продукты в Украине:
- Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.
- В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.
- Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.
- К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.
- Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.
- По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.