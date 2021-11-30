Цены вырастут на 1,5-2,5%, прогнозирует эксперт.

В декабре украинцев ожидает подорожание ряда продуктов, в том числе тех, которые традиционно будут на новогоднем столе.

Эксперт Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов предупреждает, что стоимость продуктов питания вырастет на 1,5-2,5%, пишет издание "Комментарии".

По его словам, вырастут цены на мясо, овощи и импортные фрукты. Эксперт объясняет, что украинцы, скупая продукты перед новогодними праздниками, создают их временный дефицит.

"Учитывая, что сейчас происходит укрепление доллара по отношению к гривне (сейчас курс находится на уровне 27,1 грн/доллар с тенденцией к дальнейшему росту до 27,5-28 грн/доллар к концу года), в декабре вырастут цены на импортную продукцию, в частности на фрукты", - добавляет Пантюхов.

Другой причиной повышения цен эксперт назвал рост стоимости электроэнергии и природного газа. Бизнес, говорит он, в отличие от бытовых потребителей будет вынужден платить больше.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.

Автор: Юрий Годован