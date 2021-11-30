Национальный банк Украины на среду, 1 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,21 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,92 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,13/27,15 грн/долл., к евро - на уровне 30,80/30,82 грн/евро.
Курс на 30 ноября:
Национальный банк Украины на вторник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Прогноз на декабрь:
Эксперты прогнозировали, что в декабре курс доллара закрепится на отметке выше 27 грн/долл.
Также эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.