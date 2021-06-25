Более массово выйти на рынок производители планируют со следующей недели.

В Украине на этой неделе начался сезон вишни. Несмотря на то, что он начался в этом году на неделю позже, чем обычно, цены на ягоды уже начали снижаться.

Первые небольшие партии вишни в начале недели поступили на рынок по 30-40 грн за кг, но уже на сегодняшний день отпускные цены на ягоды снизились до 25 грн за кг, передает ТСН со ссылкой на EastFruit.

Снижение цен в самом начале сезона, производители объясняют достаточно низким спросом на эту ягоду. Стоит отметить, что сейчас практически по таким же ценам можно купить и черешню, и клубнику.

Читайте такжеПредприимчивые одесситы первую черешню продают поштучно (фото)В то же время операторы рынка считают, что средняя цена на вишню в этом сезоне может быть ниже, чем в прошлом году, благодаря более высокому урожаю. Также именно вишня из всех косточковых меньше всего пострадала от неблагоприятных погодных условий.

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Автор: Ирина Погорелая