На следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы подписать соответствующее соглашение.

Участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

"На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, таким как совместный контроль в точках выхода из порта и прибытия и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки", – пояснил Акар.

По его словам, на следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.

Ранее представитель ООН Фархан Хак, комментируя встречу, заявил, что ООН ожидает позитивные заявления об экспорте продовольствия из Украины.

"Я не буду забегать вперед... Но важно отметить, что мы считаем, что это что-то позитивное", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах переговоров.

Как сообщал УНИАН, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с должностными лицами ООН в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

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