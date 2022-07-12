По данным Минагрополитики, из Украины необходимо вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая.

Военные делегации России, Украины и Турции завтра в Стамбуле встретятся с представителями ООН, чтобы обсудить безопасный экспорт украинского зерна, заблокированного из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля в отдельных телефонных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что эксперты Украины на четырехсторонней встрече Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле будут отстаивать вопросы безопасного экспорта зерновых из украинских портов.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"Украина выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН", - заявил Николенко.

"13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", - подчеркнул Николенко.

Пресс-секретарь добавил, что "зерновые переговоры" должны состояться именно под зонтиком ООН.

Также он уточнил, что завтрашняя встреча - это именно четырехсторонняя встреча Украины, России, Турции и ООН, а не так как ее подают россияне (встреча между Россией и Турцией с участием Украины, а также ООН как наблюдателя).

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе ГП "Администрация морских портов Украины" проинформировали, что в связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины необходимо вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать необходимо суммарно 58 млн тонн зерновых.

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