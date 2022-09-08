В страны Азии отправлено 54 судна из 1,04 млн тонн, в Европу — 32 с 0,85 млн тонн, а в Африку — 16 с 0,47 млн тонн агропродукции.

Украина экспортировала в рамках "зерновой инициативы" уже 2,37 млн тонн агропродукции.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

В страны Азии отправлено 54 судна из 1,04 млн тонн зерна, в Европу — 32 с 0,85 млн тонн, а в Африку — 16 с 0,47 млн тонн.

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Также в рамках помощи населению Африки уже отправлено 2 судна, зафрахтованные непосредственно Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). На их борту более 60 тыс. тонн пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии. Кроме этого, благодаря партнерам из ООН, уже закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в государства Африканского континента.

В целом, в рамках работы ВПП из портов Украины в ближайшее время будет экспортировано 280 тыс. тонн агропродукции для борьбы с голодом, говорится в сообщении. Ближайшее судно, которое зафрахтовано ВПП, - это балкер KARIA ANGEL. Он сейчас проходит инспекционную проверку в Стамбуле. После проверки он будет поставлен на загрузку 30 тыс. тонн пшеницы в порту "Черноморск".

В Мининфраструктуры отметили, что подписанная Украиной, ООН и Турцией Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания не предусматривает никаких ограничений относительно направлений экспорта.

"Любые заявления высшего политического руководства России, направленные на ограничение экспорта украинского продовольствия, расцениваем как откровенное использование трагедии голода в политических целях и очередные проявления цинизма, лжи и варварской сущности современной России", - заявили в украинском министерстве.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 2/3 украинского зерна, которое отправлено через "зерновой коридор" иностранным потребителям, направлено на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Он отметил, что заявления России о направлении зерна только в Европу не соответствуют действительности.

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