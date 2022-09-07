В июле оккупационная "власть" сообщила о гибели волонтера якобы вследствие болезни и стресса, однако на его теле есть следы телесных повреждений.

Офисом генпрокурора начато уголовное производство по факту возможной пытки и убийства британского волонтера Пола Ури.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, сегодня начато досудебное расследование.

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"Предварительно установлено, что в апреле во время осуществления волонтерской деятельности при эвакуации мирного населения на территории Запорожской области волонтер был незаконно захвачен военнослужащими российских вооруженных формирований, лишен свободы и принудительно перевезен на временно оккупированную территорию Донецкой области", - отметил генпрокурор.

Он напомнил, что в июле оккупационная "власть" сообщила о гибели волонтера якобы вследствие болезни и стресса.

Костин рассказал, что только после более 1,5 месяца переговоров российская сторона вернула тело убитого волонтера Украине.

"На теле волонтера есть следы телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать настоящей причиной его смерти. Тело... хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому настоящие причины смерти и причиненных телесных повреждений будут установлены после проведении судебно-медицинской экспертизы", - сообщил он.

Генпрокурор также подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования.

Он добавил, что участие в расследовании принимают и представители Великобритании, с которыми Украина находится на контакте.

Костин также уточнил, что есть основания полагать, что погибшему волонтеру возможно не оказывалась необходимая помощь, в частности медицинская, и он содержался в ненадлежащих условиях.

"Возможно, это и было причиной смерти...",- добавил глава ОГПУ.

Как подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза, все необходимые сообщения сделаны, также надлежащим образом информировано Посольство Великобритании в Украине.

"После более чем 1,5 месяца переговоров Российская Федерация через проксигосударственные образования - так называемые "ДНР" - вернула тело убитого британского волонтера Пола Ури, которого с апреля до июля 2022 года незаконно удерживала в заложниках во временно оккупированном Донецке. В июле 2022 года мы видели заявления российских пропагандистов о гибели Пола Ури "вследствие болезни и стресса", а сегодня 7 сентября 2022 года получили изуродованное тело. Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственная. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и у любого, кто это увидит сомнений не останется", - отметил Лубинец.

По его словам, убийство Пола Ури из-за пыток - военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для Путина.

"Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо. Ежедневно подвергаются пыткам и находящихся под угрозой внесудебных казней тысячи мирных граждан, которые незаконно удерживаются в заложниках Россией на временно оккупированных территориях. Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено брать в заложники гражданских лиц, причинять им увечья, осуществлять жестокое обращение и применять пытки, подвергать преследованию. Также гражданские лица должны иметь доступ к получению медицинской помощи, включая с возможностью посещения их представителями Международного Комитета Красного Креста и предоставления им гуманитарной помощи и предоставления лекарственных средств. К сожалению, Российская Федерация не придерживается ни одного из подписанных ею правил цивилизованного мира", - отметил он.

Британцы Пол Ури (Paul Urey) и Дилан Гилл (Dylan Healy) были захвачены российскими военными в конце апреля 2022 года рядом с Днепрорудным в Запорожской области когда осуществляли свою деятельность как волонтеры, приобщенные к эвакуации исключительно мирного населения из зоны активных боевых действий.

Дилан Гилл пока не освобожден и "обвиняется" в наемничестве так называемыми "ДНР", вместе с четырьмя другими иностранцами - Эндрю Хиллом и Джоном Хардингом из Великобритании, Векославом Пребигом из Хорватии и Матиасом Густавссоном из Швеции.

"Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Национальное информационное бюро имели всю необходимую информацию о Пола Ури. Украинская сторона неоднократно подчеркивала обязательство Российской Федерации освободить всех незаконно удерживаемых гражданских лиц. В то же время, Российская Федерация использовала и продолжает использовать квазигосударственные образования так называемых "ДНР" и "ЛНР" для шантажа партнеров Украины в мире, заставляя их вести переговоры об освобождении граждан не с политическим руководством в Кремле, а с их марионетками в Донецке или Луганске. Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Пола Ури. Украинцы никогда не забудут каждого, кто стал рядом на помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией как гражданский волонтер или военный доброволец", - заверил Лубінець.

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