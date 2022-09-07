Правоохранители открыли дело из-за его вероятной пытки и убийства/ фото ОГП

Офисом генпрокурора начато уголовное производство по факту возможной пытки и убийства британского волонтера Пола Ури.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, сегодня начато досудебное расследование.

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"Предварительно установлено, что в апреле во время осуществления волонтерской деятельности при эвакуации мирного населения на территории Запорожской области волонтер был незаконно захвачен военнослужащими российских вооруженных формирований, лишен свободы и принудительно перевезен на временно оккупированную территорию Донецкой области", - отметил генпрокурор.

Он напомнил, что в июле оккупационная "власть" сообщила о гибели волонтера якобы вследствие болезни и стресса.

Костин рассказал, что только после более 1,5 месяца переговоров российская сторона вернула тело убитого волонтера Украине.

"На теле волонтера есть следы телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать настоящей причиной его смерти. Тело... хранилось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому настоящие причины смерти и причиненных телесных повреждений будут установлены после проведении судебно-медицинской экспертизы", - сообщил он.

Генпрокурор также подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования.

Он добавил, что участие в расследовании принимают и представители Великобритании, с которыми Украина находится на контакте.

Костин также уточнил, что есть основания полагать, что погибшему волонтеру возможно не оказывалась необходимая помощь, в частности медицинская, и он содержался в ненадлежащих условиях.

"Возможно, это и было причиной смерти...",- добавил глава ОГПУ.

Россия вернула тело британского волонтера Пола Ури / фото facebook.com/dmytro.lubinets

Как подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, окончательно причину смерти Пола Ури подтвердит судмедэкспертиза, все необходимые сообщения сделаны, также надлежащим образом информировано Посольство Великобритании в Украине.

"После более чем 1,5 месяца переговоров Российская Федерация через проксигосударственные образования - так называемые "ДНР" - вернула тело убитого британского волонтера Пола Ури, которого с апреля до июля 2022 года незаконно удерживала в заложниках во временно оккупированном Донецке. В июле 2022 года мы видели заявления российских пропагандистов о гибели Пола Ури "вследствие болезни и стресса", а сегодня 7 сентября 2022 года получили изуродованное тело. Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственная. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и у любого, кто это увидит сомнений не останется", - отметил Лубинец.

По его словам, убийство Пола Ури из-за пыток - военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для Путина.

"Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо. Ежедневно подвергаются пыткам и находящихся под угрозой внесудебных казней тысячи мирных граждан, которые незаконно удерживаются в заложниках Россией на временно оккупированных территориях. Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено брать в заложники гражданских лиц, причинять им увечья, осуществлять жестокое обращение и применять пытки, подвергать преследованию. Также гражданские лица должны иметь доступ к получению медицинской помощи, включая с возможностью посещения их представителями Международного Комитета Красного Креста и предоставления им гуманитарной помощи и предоставления лекарственных средств. К сожалению, Российская Федерация не придерживается ни одного из подписанных ею правил цивилизованного мира", - отметил он.

Британцы Пол Ури (Paul Urey) и Дилан Гилл (Dylan Healy) были захвачены российскими военными в конце апреля 2022 года рядом с Днепрорудным в Запорожской области когда осуществляли свою деятельность как волонтеры, приобщенные к эвакуации исключительно мирного населения из зоны активных боевых действий.

Дилан Гилл пока не освобожден и "обвиняется" в наемничестве так называемыми "ДНР", вместе с четырьмя другими иностранцами - Эндрю Хиллом и Джоном Хардингом из Великобритании, Векославом Пребигом из Хорватии и Матиасом Густавссоном из Швеции.

"Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Национальное информационное бюро имели всю необходимую информацию о Пола Ури. Украинская сторона неоднократно подчеркивала обязательство Российской Федерации освободить всех незаконно удерживаемых гражданских лиц. В то же время, Российская Федерация использовала и продолжает использовать квазигосударственные образования так называемых "ДНР" и "ЛНР" для шантажа партнеров Украины в мире, заставляя их вести переговоры об освобождении граждан не с политическим руководством в Кремле, а с их марионетками в Донецке или Луганске. Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Пола Ури. Украинцы никогда не забудут каждого, кто стал рядом на помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией как гражданский волонтер или военный доброволец", - заверил Лубінець.

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