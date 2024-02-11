Испанские фермеры заявили о рекордном снижении урожая за последнее десятилетие.

Испанский сорт риса для приготовления паэльи оказался под угрозой заражения грибком после того, как Евросоюз запретил пестициды, которые использовали фермеры.

Как сообщает Reuters, три производителя риса в регионе Валенсия заявили, что их урожай риса бомба - сорта, выращиваемого практически только в Испании, в прошлом году составил половину среднего показателя за 10 лет из-за грибка Pyriclelia, заражающего рис.

"Рис бомба скорее всего исчезнет. Наш урожай будет потерян из-за правил", - сказал фермер Мигель Минге.

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Фермеры по всей Европе устроили гневные протесты из-за ограничений, которые, по их словам, дают преимущество внешним конкурентам.

В связи с этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от плана ЕС по сокращению вдвое использования пестицидов.

Издание напомнило, что в 2018 году ЕС прекратил авторизацию пестицида трициклазола, поскольку постановил, что он может быть вреден для здоровья человека.

Проблемы европейских фермеров

13 января стало известно, что шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу "выживание" европейских производителей.

В мае 2022 года Евросоюз решил временно приостановить таможенные пошлины на украинский импорт. Однако организации, представляющие европейских фермеров, встревожены последствиями этих мер для Европы.

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