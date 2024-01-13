По их мнению, если ситуация с украинским импортом сохранится в нынешнем виде, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу.

Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу "выживание" европейских производителей, пишет Le Figaro.

Как известно, в мае 2022 года Евросоюз решил временно приостановить таможенные пошлины на украинский импорт. Однако организации, представляющие европейских фермеров, встревожены последствиями этих мер для Европы.

"Мы опасаемся, что, если этот механизм сохранится в его нынешнем виде, без адаптации, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу", — предупреждают подписавшие документ стороны.

Видео дня

Они предлагают использовать не только морской, но и наземные, и речные коридоры, чтобы направлять украинское зерно в другие страны мира, при этом на границе ввести более строгий фитосанитарный контроль.

Кроме того, предлагается внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать её попадание именно туда. В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы всё, что свыше, могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.

Блокирование украинской границы с Польшей

В течение 2023 года польские фермеры устроили несколько громких акций протеста против импорта дешевой агропродукции из Украины. Протесты проходили как у украинской границы, так и внутри Польши.

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной из-за конкуренции со стороны украинских коллег., а впоследствии к ним присоединились фермеры. Свою акцию они проводили с 23 ноября возле перехода "Медики – Шегини".

6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами, которое позволило завершить блокаду украинской границы польскими аграриями. Чтобы достичь согласия, власть пошла на уступки фермерам.

Вас также могут заинтересовать новости: