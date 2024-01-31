Первоначально пошлины были приостановлены в 2022 году, чтобы помочь поддержать экономику Украины после вторжения России.

В среду, 31 января, Европейская комиссия (ЕК) предложила меры по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и большей гибкости в отношении правил относительно необработанных земель. Таким образом ЕК пытается подавить протесты возмущенных фермеров во Франции и других странах-членах Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в комиссии заявили, что продолжат приостановку импортных пошлин на украинский экспорт еще на год до июня 2025 года. Как известно, изначально они были приостановлены в 2022 году, чтобы помочь поддержать экономику Украины после вторжения России.

"В среду французские и бельгийские фермеры установили десятки блокад на автомагистралях и подъездных путях к большому контейнерному порту, чтобы заставить правительства смягчить экологические правила и защитить их от роста цен и дешевого импорта", - отмечает СМИ.

Ситуация с украинской агропродукцией - последние новости

Доля экспорта агропродукции Украины стала максимальной со времен обретения независимости. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев. По его словам, характерной чертой прошлого года для отечественного аграрного сектора стало замедление темпов снижения оборота внешней торговли.

Также УНИАН сообщал, что бизнес будут наказывать за нарушение правил агроэкспорта в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: