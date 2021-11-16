Потребительская инфляция в годовом выражении в октябре составила 10,9%.

Потребительская цена на подсолнечное масло в октябре этого года по сравнению с декабрем 2021 года выросла на 41,4% - до 62,69 грн за литр.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

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Согласно обнародованным данным, в Украине с начала года также существенно выросли цены на сахар (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) и хлеб (на 14%, до 31,57 грн за кг).

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составляла 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.

Автор: Богдан Слуцкий