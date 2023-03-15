Сейчас основными экспортерами лука в Украину являются Польша и Египет.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, почему на украинском рынке в несколько раз подорожал лук. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Традиционно 35% украинского лука – это была Херсонская область, в этом году она не пришла. Опять же, у нас были сезонные колебания цен, и всегда где-то в начале апреля из Туркменистана в Украину шел импортированный лук. В этом году он точно не пойдет, прежде всего потому что раньше эти поставки шли транзитом через территорию страны-оккупанта", – отметил Пендзин.

По его словам, сейчас основными экспортерами лука в Украину являются Польша и Египет. Планировалось также закупать этот овощ в Турции, но сейчас эта страна закрыла экспорт продовольствия из-за стихийных бедствий.

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"У них там (в Египте – УНИАН) заканчивается сбор урожая и, я думаю, это немного снизит цену. Но когда мы сравниваем, то цена значительно выросла – в 2,5 раза", – подчеркнул эксперт.

Цены на лук в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, стоимость лука достигла максимума за все годы независимости Украины.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, в Украине до мая лук может подорожать еще на 30%. По его словам, до конца весны будет уменьшаться спрос на рынке, потому что лук будет расти на дачных участках украинцев. И это повлияет на ее цену.

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