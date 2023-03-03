Как отметил эксперт, с наступлением тепла спрос на рынке будет уменьшаться.

В Украине до мая лук может подорожать еще на 30%, несмотря на то что, импорт лука в Украину в феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с январем.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Как отметил эксперт, до конца весны будет уменьшаться спрос на рынке, потому что лук будет расти на дачных участках украинцев. И это повлияет на его цену.

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"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на данную продукцию будет до начала мая точно", – отметил эксперт.

Ситуация с ценами на лук

1 сентября 2022 года в Украине подскочили цены на лук. Цены в Украине были в среднем в 4 раза выше, чем в конце августа 2021 года.

С начала 2023 года цены на лук в Украине возросли в среднем на 12%, большинство фермеров были готовы отгружать его не дешевле 25-28 грн/кг.

По состоянию на 9 января 2023 года по подсчетам экспертов, в результате очередного подорожания лук в Украине стоил в среднем в 3,4 раза дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

18 января 2023 года украинские производители лука изменили цены на свою продукцию. Цена снизилась до 23-26 грн/кг.

Аналитики отмечали, что основной причиной такой ситуации стало резкое падение продаж в этом сегменте. Так, большинство оптовых компаний сократили закупки лука, считая повышение отпускных цен в этом сегменте необоснованным.

Еще одной причиной такого ценового тренда по снижению цены стало качество лука. Так, из-за постоянных перебоев с электроэнергией качество продукции начало стремительно ухудшаться. Большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены, чтобы быстрее продать имеющиеся объемы репчатого лука и не тратиться на дальнейшее хранение продукции, которое в этом сезоне обходится украинским фермерам очень дорого.

Несмотря на снижение отпускных цен, в январе 2023 года лук в Украине предлагался к продаже в среднем в 2,6 раза дороже, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что отпускные цены в этом сегменте могут стремительно вырасти, особенно в весенний период. Свое мнение они аргументируют тем, что запасы лука в украинских хозяйствах стремительно сокращаются.

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