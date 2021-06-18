К 17 июня аграрии посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Украинские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади 7,5 млн га.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Весенняя посевная кампания подошла к своему завершению. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза", - говорится в сообщении.

В частности, по итогам посевной кампании аграрии посеяли: подсолнечника - 6,5 млн га, кукурузы - 5,3 млн га, ярового ячменя - 1,35 млн га, яровой пшеницы -176 тыс. га, гороха - 241,9 тыс. га, овса - 193,8 тыс. га.

Читайте такжеМинагрополитики будет распоряжаться бюджетной программой помощи аграриям – Кабмин

Кроме того, сахарной свеклы посеяно 227,1 тыс. га.

В министерстве добавили, что аграрии еще продолжают посев гречихи, проса и сои.

Напомним, по прогнозу "Украинской зерновой ассоциации", урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 году может достигнуть 96,2 млн тонн, тогда как в прошлом году валовой сбор зерна составил 84 млн тонн.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная