Возможность транзита через Польшу в другие страны-члены ЕС и третьи страны будет сохранена.

Украина и Польша разработали решение проблемы с экспортом украинского зерна.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и новоназначенного главы Министерства сельского хозяйства и развития села Республики Польша Роберта Телуса.

В частности, Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур в течение следующей недели.

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Как отметил Сольский, возможность транзита через территорию Польши в другие страны-члены ЕС и третьи страны будет сохранена, также будет упрощен порядок транзита для устранения простоя транспорта и очередей на пунктах пропуска.

"Но в то же время украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона", - подчеркнул Сольский.

В Минагрополитики призывают экспортеров рассмотреть возможность перенаправить соответствующие грузы через другие страны, пока будут разрабатываться новые правила.

Проблема с украинским зерном в Польше - детали

Ранее польские фермеры протестовали против ввоза в страну украинского зерна, поскольку это лишает их возможности реализовать собственную продукцию.

5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил о том, что уходит в отставку, потому что он не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что Украине и Польше удалось найти решение проблемы с экспортом украинского зерна и в ближайшие дни-недели все вопросы будут окончательно решены.