По его словам, в ближайшие дни-недели все вопросы будут окончательно решены.

Украине и Польше удалось найти решение проблемы с экспортом украинского зерна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы обсуждали вопрос о польских и украинских фермерах. Мы нашли выход. Я считаю, что в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы. Потому что не может быть каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", - подчеркнул Зеленский.

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Проблема с украинским зерном в Польше - детали

Ранее польские фермеры протестовали против ввоза в страну украинского зерна, поскольку это лишает их возможности реализовать собственную продукцию. Они пригрозили сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

5 апреля стало известно, что министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил о том, что уходит в отставку.

Решение лишить министра должности приняло руководство партии "Право и справедливость", поскольку Ковальчик не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.

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