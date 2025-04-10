К 2031 году мировой рынок облепихи достигнет 1,67 млрд долларов, растет ежегодно более чем на 10%.

Фермерское хозяйство "Ромалин", расположенное в Дрогобычском районе Львовской области, планирует поставлять облепиху собственного урожая на экспорт. Ранее аграрии, которые много лет занимаются выращиванием этой ягоды, продавали ее только в Украине. Об этом сообщает портал EastFruit.

Отмечается, что фермеры уже провели ряд переговоров с представителями перерабатывающей отрасли из Германии и Польши, которые имеют интерес к украинской ягодной продукции.

"Сейчас в фермерском хозяйстве на 30 га растет 11 сортов облепихи. Часть из них уже начали самостоятельно размножать, выращивая саженцы. А в будущем намерены официально зарегистрировать несколько сортов - "выходцев" из дикоросов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Аналитики отмечают, что украинским фермерам есть смысл выращивать эту ягоду для экспорта, а не для внутреннего рынка. Основными рынками сбыта являются Франция, Германия, Канада, Швеция, Италия. Например, в Германии довольно популярны сок, ликер и желе из облепихи.

По данным EastFruit, в 2023 году мировой рынок облепихи оценивали в 786,2 млн долларов. К 2031 году он, по прогнозам, достигнет 1,67 млрд долларов, растет ежегодно более чем на 10%. Причиной станет увеличение потребительского спроса на натуральные и функциональные продукты, увеличение использования облепихи в различных отраслях промышленности, а именно в косметической промышленности, фармацевтике, производстве пищи и напитков.

Украинский экспорт - другие новости

Украина впервые стала мировым лидером среди экспортеров замороженной малины. В 2024 календарном году экспорт замороженной малины из нашей страны достиг 65 тысяч тонн - рост за год составил 34%.

В 2024 году Госпродпотребслужба сообщала, что Королевство Бахрейн открыло доступ на свой рынок для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него.

Вас также могут заинтересовать новости: