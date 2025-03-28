В 2024 календарном году экспорт замороженной малины из нашей страны достиг 65 тысяч тонн.

Украина впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины. Об этом сообщают аналитики профильного портала EastFruit.

В 2024 календарном году экспорт замороженной малины из нашей страны достиг 65 тысяч тонн - рост за год составил 34%.

Таким образом, наша страна опередила не только Польшу, но и Сербию, которая много лет была лидером в этом сегменте. Стоит также сказать, что почти половина замороженной малины, которую экспортируют поляки, имеет украинское происхождение.

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Специалисты добавляют, что еще десять лет назад наша страна практически не экспортировала замороженную малину, так что обнародованные цифры можно считать большим успехом. В целом за последние несколько сезонов объемы экспорта популярной ягоды из Украины выросли более чем вдвое.

По мнению экспертов, ключевой шаг к закреплению мирового лидерства нашей страны в экспорте замороженной малины - это дальнейшая диверсификация рынков сбыта.

Определенные успехи в этом направлении уже достигнуты. Например, с 2022 по 2024 годы доля Польши в экспорте украинской малины снизилась с 63% до 35%. Зато выросла доля Франции, Германии Австрии и Чехии. Последнему способствовало повышение качества продукции и уровень ее переработки.

Все это дает основания полагать, что в этом году наша страна обновит рекорды экспорта популярной ягоды, укрепив свое лидерство на мировом рынке.

Украинский экспорт - другие новости

В прошлом году УНИАН писал, что наша страна установила исторический рекорд экспорта голубики. Как сообщалось, украинские производители поставили на внешние рынки более четырех тысяч тонн свежей голубой ягоды в 2023 году.

Специалисты отрасли также обратили внимание на другой "тренд" - снижение внутреннего потребления ягоды. Причиной этого считают выезд многих украинцев за границу.

Отметим также, что Украина активно ищет новые рынки для сбыта для своей продукции. В этом вопросе тоже есть определенные успехи. Летом стало известно, что в королевстве Бахрейн решили открыть доступ на свой рынок для украинских производителей мяса птицы.

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