На прошлой неделе был открыт новый рынок в Боснии и Герцеговине.

Королевство Бахрейн открыло доступ на свой рынок для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него, сообщила Госпродпотребслужба.

"На этой неделе МИД совместно с Госпродпотребслужбой открывает для украинских производителей новый рынок в Королевстве Бахрейн. На прошлой неделе мы открыли новый рынок в Боснии и Герцеговине. Открытие двух рынков подряд в разных регионах мира является свидетельством системной работы, направленной на поддержку украинских экспортеров", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что открытие двух рынков в течение короткого срока времени - это результат упорной работы, которая длилась не один месяц, и даже не один год. По его словам, безопасность продуктов украинского производства уже высоко оценили во многих странах мира.

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В ведомстве обратили внимание потенциальных экспортеров на необходимость обязательного соблюдения требований к ввозу мяса птицы и продуктов из него в Королевство Бахрейн, эта информация доступна к ознакомлению на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы.

Экспорт украинских продуктов - последние новости

В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости нашего государства.

В июне Госпродпотребслужба сообщила о том, что украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран.

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