Предполагается, что их можно использовать для лечения диабета и ожирения.

Иногда кажется, что в мире постоянно появляются новые так называемые "суперпродукты", якобы богатые питательными веществами и обладающие массой полезных свойств. К ним добавилась и облепиха.

Издание iflscience выяснило, действительно ли этот маленький ярко-оранжевый шарик способен справиться с диабетом и ожирением.

Что такое облепиха

Облепиха - это крупный колючий кустарник, который благодаря своей устойчивости к неблагоприятным условиям произрастания можно встретить в самых разных местах, включая горные и прибрежные районы. Во только по вкусу эти ягоды понравятся далеко не всем – кислые и даже горьковатый, но содержат высокую дозу витамина С.

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Полезна ли облепиха

Исследование 2019 года, посвященное облепиховому маслу, показало, что оно богато жирными кислотами омега-7. Считается, что они играют роль в поддержании и уменьшении воспаления слизистых оболочек пищеварительного тракта, глаз и половых органов.

Недавнее исследование, в котором изучались питательные свойства ягод и их потенциала в борьбе с диабетом и ожирением. Соавторы исследования Ренан Даниэльски и Ферейдун Шахиди из Мемориального университета Ньюфаундленда обнаружили, что ягоды богаты фенольными кислотами, флавоноидами и танинами, которые, как предполагается, обладают полезными для здоровья антиоксидантными свойствами, то есть нейтрализуют свободные радикалы - нестабильные молекулы, которые могут вызвать повреждение клеток.

Авторы исследовали антиоксидантную активность экстракта ягод облепихи и обнаружили, что он защищает образцы сверхсвернутой ДНК и холестерин липопротеинов низкой плотности от окислительного повреждения.

Авторы исследования также пришли к выводу, что ягоды обладают "антидиабетическим и антиожирительным потенциалом", обнаружив, что экстракт способен ингибировать два фермента, которые играют определенную роль в этих заболеваниях.

Но этого исследования недостаточно, чтобы сделать выводы о влиянии облепихи на диабет и ожирение.

Ранее УНИАН писал, какие уникальные свойства облепихи.

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