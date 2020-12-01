Производство виноматериалов в Украине в прошлом году сократилось в 2 раза, а экспорт украинского вина снизился почти в 6 раз.

Украина может потерять собственный рынок винной продукции вследствие экспансии иностранных производителей.

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Об этом говорится в сообщении Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Согласно сообщению, доля продаж через розничную сеть производимого в Украине вина сократилась в прошлом году до 52% против 62% в 2017 году и 85% в 2005 году; коньячных изделий - до 65% против 80% в 2017 году; игристых и шампанских вин - до 60% по сравнению с 75% в 2017 году.

По мнению экспертов, причинами этого послужило уменьшение объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность, экспансия товаров иностранного производства на рынке Украины. В результате объем произведенных в Украине виноматериалов в 2019 сократился в 2 раза – до 9,9 тысячи декалитров.

"Как следствие, внутренний рынок заполняется импортной винодельческой продукцией. Так, по результатам проведенного учеными "Института аграрной экономики" исследования, объем импорта виноградного вина в 2019 году вырос до 55,7 тыс. тонн, тогда как экспорт этого вида отечественной агропродукции упал в прошлом году почти в 6 раз - до 8,8 тысячи тонн против 51,4 тысячи тонн в 2018 году. В результате Украина имеет отрицательное внешнеторговое сальдо - 135 миллионов долларов США", - сказано в сообщении.

Для решения сложившейся ситуации эксперты "Института аграрной экономики" рекомендуют правительству финансово поддерживать закладку молодых виноградников, развивать гастрономический и винный туризм, способствовать поддержке национальных брендов "Вина Украины", "Коньяки Украины" и так далее.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году сократила производство игристых вин на 18% - до 2,67 миллиона дал, производство вин крепостью до 15% увеличилось на 4,5% - до 6,42 миллиона дал, а бренди, включая "Коньяк Украины", на 1,7% - до 2,3 миллиона декалитров.

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Автор: Анна Нагорная