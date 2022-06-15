Оккупация, военные действия и минное загрязнение ограничивают доступ фермеров к полям и возможности для сбора урожая.

Общие убытки из-за полномасштабной войны с РФ в сельском хозяйстве Украины достигли 4,3 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют результаты "Осмотра убытков от войны в сельском хозяйстве Украины", подготовленного Центром исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

В структуре повреждений наибольшие потери фиксируются вследствие уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и сбора урожая – 2,135 млн долл. Сельскохозяйственные земли получили два значительных вида повреждений - минное загрязнение и прямое физическое повреждение.

Отмечается, что кроме прямого повреждения земель – оккупация, военные действия и минное загрязнения ограничивают доступ фермеров к полям и возможности для сбора урожая. Ориентировочно, 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью в 1,435 млрд долл. останутся несобранными вследствие агрессии РФ.

Также сообщается, что сельскохозяйственная техника и оборудование подвергаются повреждениям в результате обстрелов, авиаударов и боевых действий, происходящих в непосредственной близости. Ориентировочная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования составляет 926,1 млн долл.

"Есть свидетельства о том, что РФ целенаправленно уничтожает элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора. Общая сумма ущерба в результате повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в 272 млн долл.",- говорится в обзоре.

Оценочная стоимость погибших животных составляет более 136 млн долл. Домашние животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и оказание ветеринарных услуг.

Как сообщал УНИАН, общая сумма прямых убытков экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и объектов инфраструктуры по состоянию на 25 мая уже превысила 105,5 млрд долларов, или 3,1 трлн грн.

Общая сумма прямых задокументированных убытков украинских предприятий из-за войны достигает 11,3 млрд долл.

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