РФ, блокируя экспорт украинского зерна, провоцирует мировой продовольственный кризис.

В том случае, если конца лета вопрос с экспортом украинского зерна не решится, в сентябре возникнет новая проблема. Может случиться так, что новый урожай будет негде хранить.

Об этом пишет "РБК-Украина". Эту информацию подтверждают и в Минагрополитики.

"По нашим подсчетам, уже на начало сентября дефицит мощностей для хранения зерна может быть на 3-4 млн тонн", - рассказал заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что разблокировать украинские порты помогают Турция, Великобритания, Канада, ООН и другие европейские страны. Также президент во время своего выступления в Сингапуре рассказал о последствиях продовольственного кризиса и войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Ермак заявил, что мировой продовольственный кризис, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

Позже в МИД рассказали, что Украина установила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна.