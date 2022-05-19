Общие потери экономики, нанесенные во время войны, колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.

По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.

Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой Киевской школы экономики (KSE) при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

"За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли на 3,1 млрд долл. По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за войны разрушено или повреждено 38,6 млн квадратных метров жилья в целом на 33,9 млрд долл. Выросли также общие убытки от разрушений и повреждений предприятий - на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны подверглись разрушениям по меньшей мере 216 заводов, фабрик и предприятий на 10,6 млрд долл.

Кроме того, за последнюю неделю повреждено и разрушено еще 75 учреждений образования, от начала войны суммарно таких уже 1067. Убытки от повреждений и разрушений объектов образования составляют почти 1,5 млрд долл.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 12 гражданских аэропортов, 295 мостов и мостовых переходов, 591 детсад, 574 медучреждения, 108 религиозных и 179 культурных сооружений, 169 складов и 19 торговых центров.

"Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку т. д), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов", - отмечается в отчете.

Война в Украине:

В апреле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что убытки вследствие российской агрессии за два месяца войны составили около 1 трлн долл.

По состоянию на 19 мая 2022 года потери врага среди личного состава составили примерно 28500 человек.

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