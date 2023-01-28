Уменьшение посевных площадей произошло из-за боевых действий или временной оккупации территорий.

В Украине в результате полномасштабного вторжения российских захватчиков посевные площади уменьшились на 25%.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он отметил рост роли аграрного сектора в экономике страны.

Однако, по его словам, из-за российского вторжения отрасль понесла колоссальные убытки - уменьшение посевных площадей, сокращение производства, падение экспорта, дорогая логистика и прочее. Все эти факторы, а также погодные условия будут влиять на весеннюю посевную кампанию.

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По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, по состоянию на 30 декабря, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составлять 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га).

"Если мы говорим о посевной кампании, то пока не можем использовать примерно 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий. После деоккупации понадобится много времени на разминирование и очистку территорий. То, что покидает оккупант, требует как минимум нескольких месяцев, а то и до года времени для возвращения к производству. Еще часть площадей не удалось засеять из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому, весной нужно покрыть дефицит непосеянных озимых", - отметил Высоцкий.

Вместе с тем, подчеркнул он, пока сложно прогнозировать нынешние валовые сборы сельскохозяйственных культур, которые значительно будут зависеть от погодно-климатических условий во время проведения комплексов полевых работ, а также финансового и материально-технического обеспечения конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В том числе - от наличия семян и удобрений.

"Уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение их внесения до 50% от научно обоснованных норм из-за подорожания. Использование более дешевых технологий провоцирует уменьшение производства", - подчеркнул замминистра.

Высоцкий резюмировал, что ключевой проблемой для аграриев остается дорогая логистика. Также, по его словам, негативное влияние на агросектор имеет энергетический кризис.

Аграрии в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Минагрополитики, по состоянию на 22 ноября 2022 года в Украине пшеницей было засеяно 3,8 млн га, или 94% от прогноза; ячменем - 613 тыс. га, или 91%, рожью - 79,2 тыс. га, или 93%.

Между тем, несмотря на войну, Украина сохранила свое место в пятерке крупнейших аграрных экспортеров мира. Государство смогло с начала войны экспортировать более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки.

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