В Турции надеются решить этот вопрос положительно в ближайшие дни.

Турция работает над тем, чтобы "зерновая сделка" была продлена на 120 дней, а не на два месяца, как заявила Россия.

Как сообщает TRT Haber, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, "зерновым коридором" уже было перевезено более 24 млн тонн украинского продовольствия, что является важным для мировой продовольственной безопасности.

"Продление действительно важно. Мы продолжим наши переговоры по 120 дням вместо двух месяцев. Стороны оценят. Россия и Украина будут решать. Организация Объединенных Наций (ООН) думает так же, как и мы. Надеюсь, мы попытаемся решить это положительно в ближайшие дни", – отметил Акар.

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"Зерновая сделка" - подробности

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.

18 марта действие "зернового соглашения" заканчивается. Оно будет автоматически аннулировано, если стороны его не продлят.

13 марта в России заявили, что "зерновая сделка" будет продлена на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали. В Кремле такое решение назвали "жестом доброй воли".